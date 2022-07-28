Мир Польская армия закупает в Корее новейшие истребители, танки и артиллерию

2022-07-28 12:28

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о южнокорейском оружии для польской армии. В частности, речь идет о легких истребителях FA-50, танках К2 и самоходных гаубицах К9. Об этом сообщило польское информагентство PA.

На первом этапе Польша закупит 180 бронемашин. Первые поставки начнутся в этом году. На втором этапе – более 800 танков стандарта K2PL и запуск производства в Польше в 2026 году.

Первый этап приобретения гаубиц предусматривает приобретения 48 единиц вооружения. Часть из них доставят ​​в Польшу уже в этом году, чтобы восполнить дефицит оборудования, переданного Украине. В 2024 году должны начаться поставки свыше 600 гаубиц. С 2026 года пушки начнут производить в Польше.

Польша также закупит в Южной Корее 48 легких истребителей FA-50, первые 12 из которых Польша получит в середине 2023 года. Самолет будет сконфигурирован в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой распознавания НАТО "свой-чужой" (IFF NATO).

Представитель Агентства вооружений подполковника Кшиштоф Платек отметил, что выбор этого самолета обусловлен "прежде всего его доступностью и тем, что он может быстро заменить устаревшую постсоветскую технику – Су-22 и МиГ-29". Он дополнит истребители F-16.

K2 Black Panther – это основной боевой танк производства Huyndai Rotem, находящийся на вооружении корейской армии с 2014 года. Вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с автоматической подзарядкой и 12,7-мм пулеметом, оснащен системами самообороны, способными, среди прочего, уничтожить или "ослепить" выпущенные в него снаряды. Танк оснащен дизельным двигателем, он может преодолевать водные преграды высотой до 4,1 м, весит 55 тонн.

Самоходная гаубица K9 Thunder производства Hanhwa Defense вооружена 155-мм пушкой с дальностью стрельбы 40 км. Шасси польской гаубицы Krab производства Huta Stanowa Wola происходит из этой машины.

FA-50 — многоцелевой самолет, который может использоваться для повышения квалификации и в качестве боевой машины, вооруженный управляемыми и неуправляемыми бомбами, ракетами "воздух-воздух" и пушкой. Он разработан Korea Aerospace Industries в сотрудничестве с Lockheed Martin – производителем F-16 и F-35.