Мир Сенат США принял резолюцию с призывом признать роССию государством-спонсором терроризма

2022-07-28 21:00

 

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленных невинных мужчин, женщин и детей".

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что полномочия определить государство-спонсора террора принадлежит Государственному департаменту США.

Тем не менее, принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление на администрацию Байдена, чтобы добавить Россию в список государств-спонсоров терроризма, в который входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные безсудные казни невинных мирных жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", – говорится в резолюции Сената.

Ее содержание повторяет то, что президент Украины Владимир Зеленский утверждал во время войны: что российские войска совершали акты жестокости против мирного населения, включая изнасилование, убийства и пытки, являющиеся терроризмом.

На пресс-брифинге во вторник пресс-секретаря Государственного департамента Неда Прайса спросили о давлении Конгресса и о том, обеспокоена ли администрация тем, что признание России государством-спонсором терроризма усложнит любые будущие переговоры по прекращению войны.

Он ответил, что Госдеп несет ответственность за принятие "критериев, которые Конгресс записал в закон" по определению "и сравнение этого с фактами на месте", процесс, который, по его словам, продолжается.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 24 июня одобрил резолюцию о включении Российской Федерации в список стран, поддерживающих терроризм.

Окончательное решение о признании России государством спонсором терроризма в связи с незаконным вторжением на территорию Украины должно быть принято администрацией Джо Байдена.

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