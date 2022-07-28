ВОЙНА В Украине "Тогда все": названа дата, после которой переговоры между Украиной и рф могут стать невозможными

2022-07-28 21:30

 

По состоянию на средину лета узенький, но коридор возможности для разговоров между Киевом и Москвой остается.

Но уже в начале осени он может исчезнуть вообще, пишет "Украинская правда".

Причина – это «расширение географии» путинской войны и возможная попытка аннексировать все уже захваченные украинские территории.

"Если 11 сентября россияне проведут "референдум" в Херсоне о "присоединении" к Рашке, тогда все – любые мирные переговоры будут просто невозможны", – цитирует издание высокопоставленного источника, имеющего отношение к мирным переговорам с рф.

В УП отмечают, что есть какой-то черный символизм в этой дате – 11 сентября. Так, в начале нового тысячелетия кровавые теракты в Нью-Йорке 11 сентября стали точкой бифуркации мировой истории.

Эти события изменили логику и повестку дня всей геополитики на десятилетия вперед.

Если 11 сентября Россия предпримет свою попытку "легализовать" территории, захваченные в ходе брутальной захватнической войны образца ХVII века, то это будет терактом против мирового порядка никак не меньше печальных событий 2001-го, - пишет "УП".

По данным издания, в последний раз глава украинской переговорной делегации Арахамия разговаривал с руководителем делегации РФ Мединским еще в начале мая.

Однако неформальная коммуникация с россиянами через Романа Абрамовича продолжается до сих пор. Определенное участие Абрамович принимал и в подписании "зернового" соглашения.

 

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