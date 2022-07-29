ВОЙНА В Украине В местах поврежденных мостов в Киевской области полностью восстановлено движение

2022-07-29 15:37

В Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение с помощью временных переправ. Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"В Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение. На трех - ремонтные работы продолжаются. Речь идет об искусственных сооружениях на автомобильных дорогах государственного значения в Вышгородском районе: мост на автодороге Р-56 Чернигов - Пакуль - контрольно-пропускной пункт Славутич - Чернобыль близ г. Припять через реку Припять; мост на автодороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч вблизи с. Полесское через реку Уж; мост на автодороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч вблизи с. Полесское через реку Грезля", - сказал Кулеба.

В сообщении отмечается, что всего в Киевской области из-за боевых действий повреждено 48 искусственных сооружений, 24 - на автодорогах государственного и местного значения.

Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона. Кулеба подчеркнул, что для безопасного проезда транспорта обустроили временные переправы. Чтобы содержать их в исправном состоянии, специалисты проводят систематические обследования.