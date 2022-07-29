Как без очередей получить документы, заказанные через приложение Дія

Украинцы через Дію получили доступ к большому количеству документов, для получения которых раньше нужно было стоять в длинных очередях
Теперь если вы, например, потеряли или забыли, свидетельство о браке во время эвакуации или переезда, то его выдачу можно заказать на портале Дія. Это касается и других документов.
Более того, теперь там можно заказать свидетельства о рождении, смерти, изменении имени, регистрации брака, расторжении брака.
Кроме того, предусмотрена возможность заказать документы за ближайших родственников — детей, родителей, братьев или сестер.
Для этого к заявлению нужно приложить сканы, которые подтверждают родственные связи.
Получить заказанные документы можно в ГРАГС (государственная регистрация актов гражданского состояния) или через доставку Укрпочтой!