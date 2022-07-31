ВОЙНА В Украине роССияне назвали количество погибших от удара по Еленовке: в Украине эту информацию не подтверждают

2022-07-31 09:30

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по Оленовке убито и ранено большинство из 193 находившихся там военнопленных украинцев.

Россияне в очередной раз дерзко обвинили Украину в жестоком ударе по тюрьме в Оленовке, где держали украинских военнопленных, в том числе и бойцов "Азова".

С соответствующим заявлением выступил глава Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара по Оленовке убито и ранено большинство из находившихся там 193 военнопленных украинцев. Погибли якобы 50 украинцев, останки 48 военнопленных обнаружены и изъяты из-под завалов.

Конашенков заявил, что из Оленевки в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями доставлены 73 военнопленных украинца.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых в результате ракетного удара по Оленовке.

В то же время, в патронатной службе Азова "Ангелы Азова" подчеркнули, что любая информация, которая появляется в российских источниках — это психологическая спецоперация против "Азова".

"Мы выясняем имена погибших и пострадавших своими каналами. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста. Любая информация, которая сейчас появляется в российских тг-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных", — подчеркнули в службе.

Отмечается, что патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 – получили ранения. Всю вину россияне пытались сбросить на ВСУ.