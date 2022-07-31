Мир Самолет с Пелоси снова подняли в небо: в Китае заявили о защите суверенитета

2022-07-31 19:00

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая анонсировала турне по странам Азии, снова поднялся в воздух. Правительственный борт вылетел с Гавайских островов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе поездки политик может посетить Тайвань, и эти слухи усилили напряженность между США и Китаем.

Власти США планы по посещению Пелоси Тайваня не подтверждали и не опровергали — в официальной программе о визите на остров не упоминается. Сама Пелоси также утверждает, что в ее турне входят только Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония.

Тем временем официальный представитель ВВС китайской Народно-освободительной армии Шэнь Цзинькэ заявил, что самолеты КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны.

Что было ранее?

Самолет Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс утром 30 июля по киевскому времени. За его полетом на сервисе FlightRadar24 в прямом эфире следили почти 60 тысяч человек. Около 16:00 он приземлился на Гавайях. После этого FlightRadar24 отключил возможность отслеживать передвижения борта.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора предостерег американского лидера Джо Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня, сообщали в Пекине. Си напомнил президенту США, что Вашингтон должен уважать принцип "единого Китая". Затем китайская армия начала военные учения в провинции Фуцзянь, отделенной от Тайваня проливом.

Издание Politico утверждало, что в Пентагоне продолжали готовиться к визиту Пелоси на Тайвань и в качестве одной из опций рассматривали возможность ее полета на военном самолете. Вслед за этим 29 июля китайский журналист Ху Сицзинь написал в соцсетях, что если американские истребители сопроводят самолет Пелоси на Тайвань, это будет вторжением – и что в таком случае китайские самолеты могут быть подняты в воздух, чтобы заставить американцев покинуть воздушное пространство. "Если этого будет недостаточно, я думаю, будет нормальным сбить самолет Пелоси", – отметил он.