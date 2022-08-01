ВОЙНА В Украине Во временно оккупированный Мариуполь подвезли большую партию тяжело раненных оккупантов

2022-08-01 11:33

В оккупированный Мариуполь подвезли большую партию российского груза 300 в состоянии "почти удобрение".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, теперь оккупанты ищут доноров крови для переливания. В связи с этим он обратился к мариупольцам с таким призывом:

"Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатитом С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами".

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Во временно оккупированный Мариуполь подвезли большую партию тяжело раненных оккупантов 2022-08-01 11:33
В Херсонской области массовое дезертирство оккупантов - за беглецами охотятся заградотряды 2022-08-01 10:26