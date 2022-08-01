ВОЙНА В Украине Для защиты от роССии: Великобритания передает Украине несколько боевых кораблей

2022-08-01 17:00

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским силам.

Об этом он сообщил в интервью Suspilne.media.

По словам Пристайко, украинские военные уже проходят соответствующие учения. Также он посетил один из кораблей, которые передадут Украине.

«На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько», – отметил посол.

Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли.

«Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества», — добавил украинский дипломат.

По его словам, эти корабли будут модернизированы: их переделают, обновят и добавят туда оборудование, необходимое ВСУ.

Бойцы ВСУ учатся на военных кораблях в Великобритании

Украинские моряки и морская пехота проходят обучение на военных кораблях Королевского флота Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

С мая украинские военные полными экипажами тренируются на кораблях противоминной обороны класса «Сендаун». Их обучали эксплуатации гидроакустических систем, инженерному обеспечению, навигации и борьбе с повреждениями. Они обмениваются знаниями с экипажами Королевского флота и проходят оперативную подготовку на море. Обучение посетили заместитель министра обороны Владимир Гаврилов и министр Вооруженных Сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Министр вооруженных сил Джеймс Гиппи отметил: «Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки, достойна восхищения. Они работают с настойчивостью. Проводить обучение, соответствующее этой интенсивности и сосредоточенности, непросто. Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья вернутся в битву с лучшими шансами на победу».

«Я увидел братство украинских и британских воинов, которые вместе работают над достижением общей цели – укрепление боеспособности украинской армии. Мы очень благодарны правительству и народу Соединенного Королевства за их неоценимый вклад в успех Украины в отпоре российским агрессорам», – сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Эти учения продолжаются в рамках программы по усилению ВМС Украины, утвержденной еще год назад.