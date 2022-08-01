ВОЙНА В Украине В Украину прибыли еще четыре HIMARS – Резников

2022-08-01 18:30

 

Еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и американскому народу за усиление украинской армии. Мы доказали умелое использование этого оружия. Звук залпа HIMARS стал хитом нынешним летом на передовой», – написал Резников в Twitter 1 августа.

Украинский министр не уточнил, сколько всего установок HIMARS сейчас есть у Украины, но по состоянию на 23 июля их было 12, таким образом с учетом четырех новых систем общее их количество на вооружении ВСУ возросло до 16.

Недавно глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, находившийся в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США, в эксклюзивном интервью Радіо Свобода рассказал, что США и союзники работают над тем, чтобы собрать и предоставить Украине 25-30 установок залпового огня типа HIMARS и MLRS.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для обороны Украины сейчас необходимо 50 установок HIMARS и ракетных систем M270, а для наступления – 100 таких систем.

 

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