ВОЙНА В Украине Украинские защитники освободили уже 46 населенных пунктов в Херсонской области

2022-08-01 21:00

 

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть — это на севере (области), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью", — отметил он.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории "есть села, практически разрушенные на 90% — они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население преимущественно выехало".

На брифинге 1 августа и. главы ОВА подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Чтобы обезопасить себя, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", — отметил Бутрий.

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