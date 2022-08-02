Где купить мощные сервера от Artline в Украине? Критерии выбора хорошего сервера

Приобретение сервера — острая необходимость для ведения бизнеса. Если компания насчитывает больше 10 человек, а работа сотрудников связана с использованием компьютера — такое оборудование поможет оптимизировать процессы и обезопасить данные.
Выбор сервера может стать нелегкой задачей, если устройство приобретается впервые. Нужно рассчитать его мощность, дальнейший апгрейд и прочие параметры. Сервер купить в Киеве не составит труда, достаточно обратиться к проверенному производителю. Известный бренд даст гарантию, предложит сервисное обслуживание и оптимальную стоимость. Если подойти к покупке со всей ответственностью, изучить техническую сторону вопроса, сложностей с выбором не возникнет.
Начинающие бизнесмены зачастую вместо сервера используют мощную станцию или геймерский системник в качестве серверного оборудования. Некоторые не видят смысла тратиться на покупку новой техники. Однако, существует значительная разница между обычным ПК и сервером:
Важно отметить, что существует несколько видов серверов:
Независимо от выбора, важно обратить внимание на несколько основных характеристик. Но перед этим стоит ответить на вопрос — для каких задач приобретается сервер, планируется ли в перспективе расширение деятельности предприятия? Это нужно для того, чтобы заранее купить более мощную модель, не тратясь в дальнейшем на дополнительные комплектующие.
Обычно в устройствах устанавливается система центральных процессоров, которые характеризуются частотой и кэш-памятью. Чем выше показатели — тем производительней система.
Недостаток ОЗУ влияет на скорость обработки данных, поэтому не стоит экономить на гигабайтах. Рекомендуется взять с небольшим запасом, а для стабильной оперативной работы лучше выбрать тип DDR4.
Выбор дисков зависит от предстоящего объема хранящейся информации. Кроме того, за счет многообразия модификаций, придется выбирать в пользу объема либо скорости работы.
К перечисленным параметрам можно добавить наличие внешнего контроллера RAID, способного обеспечить отказоустойчивость системы, а также возможность горячей замены комплектующих, чтобы поменять вышедший из строя элемент без остановки всего оборудования.