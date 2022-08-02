Мир Где купить мощные сервера от Artline в Украине? Критерии выбора хорошего сервера

2022-08-02 08:26

Приобретение сервера — острая необходимость для ведения бизнеса. Если компания насчитывает больше 10 человек, а работа сотрудников связана с использованием компьютера — такое оборудование поможет оптимизировать процессы и обезопасить данные.

Выбор сервера может стать нелегкой задачей, если устройство приобретается впервые. Нужно рассчитать его мощность, дальнейший апгрейд и прочие параметры. Сервер купить в Киеве не составит труда, достаточно обратиться к проверенному производителю. Известный бренд даст гарантию, предложит сервисное обслуживание и оптимальную стоимость. Если подойти к покупке со всей ответственностью, изучить техническую сторону вопроса, сложностей с выбором не возникнет.

Отличия сервера от системного блока

Начинающие бизнесмены зачастую вместо сервера используют мощную станцию или геймерский системник в качестве серверного оборудования. Некоторые не видят смысла тратиться на покупку новой техники. Однако, существует значительная разница между обычным ПК и сервером:

Системный блок не рассчитан на непрерывную работу, может выйти из строя из-за перегрева. Сервер может дополняться блоками питания и работать в режиме 24/7. Гибкая масштабируемость — преимущество серверного оборудования. Обычный ПК имеет системные ограничения.

Какие бывают серверы и как выбрать

Важно отметить, что существует несколько видов серверов:

Tower — внешне схож с системником. Напольный вариант подходит малому бизнесу;

Стоечный формат — монтируется в стойку, которая может насчитывать многочисленные устройства, что актуально для крупной компании;

Blade-серверы — крепятся в шасси или отдельный корпус, удобны и компактны, однако, могут возникнуть сложности с расходниками.

Независимо от выбора, важно обратить внимание на несколько основных характеристик. Но перед этим стоит ответить на вопрос — для каких задач приобретается сервер, планируется ли в перспективе расширение деятельности предприятия? Это нужно для того, чтобы заранее купить более мощную модель, не тратясь в дальнейшем на дополнительные комплектующие.

Процессор

Обычно в устройствах устанавливается система центральных процессоров, которые характеризуются частотой и кэш-памятью. Чем выше показатели — тем производительней система.

Оперативная память

Недостаток ОЗУ влияет на скорость обработки данных, поэтому не стоит экономить на гигабайтах. Рекомендуется взять с небольшим запасом, а для стабильной оперативной работы лучше выбрать тип DDR4.

Дисковое пространство

Выбор дисков зависит от предстоящего объема хранящейся информации. Кроме того, за счет многообразия модификаций, придется выбирать в пользу объема либо скорости работы.

К перечисленным параметрам можно добавить наличие внешнего контроллера RAID, способного обеспечить отказоустойчивость системы, а также возможность горячей замены комплектующих, чтобы поменять вышедший из строя элемент без остановки всего оборудования.