ВОЙНА В Украине Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $550 миллионов: что туда входит

2022-08-02 17:30

 

Президент США Джозеф Байден подписал новый, семнадцатый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью в 550 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы к артиллерийским орудиям калибра 155 мм и ракеты для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

При этом, согласно данным спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Украина получит не менее 75 тысяч снарядов для артиллерийских орудий калибра НАТО — то есть 155 миллиметров. Также в пакете будет передано неназванное количество ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это будет семнадцатый по счету пакет военной помощи, а общая сумма затрат на военную помощь составит около восьми миллиардов долларов.

В то же время конгрессмен Элисса Слоткин заявила, что Украина получит давно запрашиваемые ракеты ATACMS, которые бьют на расстояние до 300 километров. То же самое не исключил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире на youtube канале у российского правозащитника Марка Фейгина.

Однако официальных подтверждений того, что будут переданы именно ATACMS, а не стандартные ракеты GMLRS, пока нет.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что 1 августа в Украину прибыли еще четыре дополнительные единицы высокоточных ракетных систем HIMARS. Таким образом, Украина имеет уже 16 таких систем.

В этот же день в Украину из Германии прибыли реактивные системы залпового огня MARS II. Это германская лицензионная копия американской системы MLRS M270.

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