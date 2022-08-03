ВОЙНА В Украине В Украине запустят льготную ипотеку: подробности

2022-08-03 16:00

С октября программой Доступные кредиты смогут воспользоваться только несколько категорий граждан, а для всех украинцев она заработает в следующем году.

Заявку на получение льготной ипотеки, которая заработает с 1 октября, можно будет подать через портал Дія, сообщает Минэкономики.

С октябре льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут только военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

"Работодатели этих категорий работников будут иметь возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ (размер компенсации зависит от выслуги). Позже программа станет доступной для всех украинцев, чья жилая недвижимость не превышает 52,5 кв. м +21 кв. м на каждого члена семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы Доступная ипотека можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади +21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если речь идет об областном центре, то в доме, находящемся в эксплуатации не более 10 лет. Стоимость не должна превышать оценочную, определенную оценщиком или сотрудником банка.

Также стоимость 1 кв м не должна превышать опосредованную стоимость сооружения, определенную Минрегионом и увеличенную в 2,5 раза для областных центров, городов с населением более 300 тысяч человек, на расстоянии до 15 км от Киева, в два раза – для городов с населением 100-300 тысяч человек, в 1,75 раза – для других населенных пунктов.

При этом жилье застрахуют от рисков случайного уничтожения или случайного повреждения на полную оценочную стоимость.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожают "доступные" кредиты. Процентная ставка по кредитам вырастет из-за решения Нацбанка.