ВОЙНА В Украине Как будет работать транспорт в Киеве при воздушной тревоге: нововведение с 1 августа

2022-08-03 17:00

С 1 августа весь наземный общественный транспорт Киева, в том числе и частные перевозчики, будет останавливаться на время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале КГГА.

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", - написали в пресс-службе.

После остановки транспорта пассажиры должны выйти из салона и пройти в ближайшее укрытие. С картой укрытий можно ознакомиться по ссылке.

Такое решение Совета обороны города Киева вступает в силу с сегодняшнего дня.

При этом киевский метрополитен во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

Городские власти Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать комендантские часы (в Киеве и области они с 23:00 до 05:00).