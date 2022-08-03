ВОЙНА В Украине роССия готовит большое контрнаступление: куда пойдет враг

2022-08-03 16:30

Россияне готовят большое контрнаступление на южном направлении, чтобы противодействовать успехам украинских военных. Основным районом для удара может быть выбрана Николаевская или Запорожская область.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Кузан.

"Мы видим, что существующая группировка российских войск именно в Херсонской области, на Херсонском направлении просто не выполняет свои задачи. Это то, о чем мы говорили, что они не готовы к обороне Херсона и Херсонской области. Эту неготовность увидело также и российское командование, и именно поэтому очень стремительно начали перебрасывать все резервы, в том числе из Белгородской области, именно на юг", – объяснил эксперт.

По словам Кузана, россияне будут выполнять несколько задач. Они должны исправить ситуацию, которая сложилась для них на южном направлении.

"Их командование поставило перед ними главную задачу - перехватить инициативу, то есть совершить контрнаступление. То есть уже не мы совершаем контрнаступательные действия, мы совершаем наступательные действия. А они хотят совершить контрнаступление. И для этого они перебрасывают большие подразделения своих десантно-штурмовых войск, располагают свои главные ударные силы. А именно несколько подразделений нескольких армий, в основном, восточного военного округа расположены здесь на юге Украины - в Херсонской и Запорожской области. И в частности 35-я армия. Это именно та армия, которая имела целью взятие Киева в феврале этого года. Это, можно сказать, основные силы российской армии", - подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день можно говорить о том, что у рашистов изменились приоритеты.

"Поэтому можно сказать, что их акцент смещается, мы видим их приоритеты. То есть видим, что на сегодняшний день для россиян уже постепенно Донецкая область перестает быть приоритетом. Их приоритеты смещаются на юг. Размещаются они по оба берега Днепра, применяют свои десантные подразделения, которые способны быстро форсировать водные препятствия. Поэтому мы видим, что они попытаются атаковать. Единственный вопрос сейчас – определение этого направления: это Николаев, или это все же Запорожье?" – резюмировал Кузан.