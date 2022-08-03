ВОЙНА В Украине Данилов прокомментировал поставки западного оружия Украине

2022-08-03 20:30

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что Украина получит от западных стран массу нового оружия, о котором она раньше могла только мечтать.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

"Мы сейчас договариваемся, чтобы оно пришло как можно скорее. Скорость - очень важный вопрос. Ну и качество... Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я очень хорошо помню, как президент собирал каждое утро и каждый вечер, каждый день... Все сидели и ломали головы, где что взять, какую помощь взять", - рассказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, на данный момент Украина получает новое современное оружие и никто не выступает против таких поставок. В этом огромная заслуга Вооруженных сил Украины, которые очень эффективно применяют поставленное вооружение.

"Это приятно удивляет западные государства, у которых в итоге пропадает страх, кто Украина получит новое вооружение и бездарно его потеряет", - отметил он.

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