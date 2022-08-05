ВОЙНА В Украине Русские оккупанты используют Запорожскую АЭС для запугивания Запада

2022-08-05 21:36

Мордор использует Запорожскую АЭС для запугивания Запада, фактически угрожая устроить новый Чернобыль в самом сердце Европы.

"войска рашистов, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение.

Либо Армия Украины ответит огнем, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют русским фашистам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в отчете американского Института изучения войны

По оценке экспертов, орки, возможно, хранят тяжелую военную технику на Запорожской АЭС.

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В убийстве 53 военнопленных в Еленовке виновна россия - Институт изучения войны 2022-08-05 19:31
Война в Украине может продлиться ещё 4-6 месяцев, – экс-главком сил НАТО Джеймс Ставридис 2022-08-05 18:28