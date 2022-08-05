ВОЙНА В Украине Перевірка показала, що у Києві кожна друга АЗС має порушення з цінами на пальне

2022-08-05 20:34

У столиці ситуація щодо наповнення ринку паливом стабілізувалася та відповідає споживчому рівню, проте питання про ціноутворення на паливо залишається відкритим.

Наразі по Києву перевірено близько 170 АЗС, з них майже 55% під час перевірки виявили порушення щодо ціноутворення на пальне.

Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Держпродспоживслужба фіксує, що у великих містах погіршується атмосферне повітря.
На погіршення стану пального вказують показники викидів діоксидів та формальдегідів. У Києві ці показники перевищено у 3-4 рази.

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