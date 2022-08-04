ВОЙНА В Украине роССияне стянули на Херсонщину много вооружения и техники: в Генштабе раскрыли план оккупантов

2022-08-04 18:30

К северо-восточным районам Херсонской области армия РФ стянула большое количество вооружения и военной техники.

Российских военных пугают отрядами чеченцев, которые получили приказ не допустить отступления оккупационных войск с временно захваченной Херсонщины.

Об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге.

Он рассказал, что РФ может пойти в наступление, чтобы сломать планы украинской армии и перевести ВСУ в оборону.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы нашим успехам. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", — сказал Громов.

Кроме того, по словам представителя Генштаба ВСУ, среди личного состава группировки войск РФ в Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений Нацгвардии Чеченской Республики. Те в свою очередь якобы получили приказ на выполнение функций заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск с правобережной Херсонщины.