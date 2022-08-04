ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов на Харьковском направлении, - Генштаб

2022-08-04 20:30

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведёт, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", – рассказал он.

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает совершать обстрелы, применяя разные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

Громов также заметил, что с целью отвлечь внимание ВСУ, в пограничных с Украиной областях развернута группировка войск прикрытия госграницы россии: "В состав этих войск входят срочники или офицеры, отказавшиеся воевать в Украине".