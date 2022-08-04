Мир Япония заявила, что китайские ракеты упали в ее экономической зоне

2022-08-04 21:30

Япония в четверг заявила, что по меньшей мере пять баллистических ракет, выпущенных Китаем в сторону Тайваня, попали в ее исключительную экономическую зону в Японском море.

Детали

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что это "первый случай, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета приземлилась в их водах".

По сообщению Kyodo News, Токио выразил протест Пекину из-за инцидентов.

"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – отметил министр.

Что предшествовало

Демонстрируя силу против поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, китайские военные в четверг запустили ракеты рядом с самоуправляющимся островом.

Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая запустили несколько типов обычных ракет в несколько морских районов восточнее Тайваня, "точно поразив цели", заявила китайская армия.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отменил встречу с японским коллегой в Камбодже, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил "серьезную озабоченность" по поводу крупномасштабных военных учений, продолжающихся в Тайванском проливе.

Хаяси сказал министрам иностранных дел АСЕАН, Южной Кореи и Китая на совместной встрече, что Токио ожидает, что вопросы, связанные с Тайванем, будут "решены мирным путем".