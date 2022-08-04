ВОЙНА В Украине У Зеленского перечислили, какое оружие нужно Украине для правильных "переговоров" с роССией

2022-08-04 22:00

Для того чтобы говорить с россией, необходимо иметь правильную переговорную позицию, содержащую четыре простых составляющих. Об этом в своем Twitter пишет советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Детали

Подоляк перечислил типы необходимого оружия, которое необходимо Украине для правильных “переговоров” с агрессором:

1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику.

2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города.

3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.

4. Бронетехника для контрнаступлений.