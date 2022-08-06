ВОЙНА В Украине Спикер украинского офиса Amnesty International уволилась из-за скандального отчета

2022-08-06 10:00

Екатерина Митева отметила, что украинский офис убеждал главный офис организации не публиковать отчет.

Представитель Amnesty International Украина Екатерина Митева уволилась из-за опубликованного накануне отчета Amnesty International.

Об этом Екатерина Митева написала в facebook.

Представительница Amnesty International Украина сообщила, что украинский офис убеждал главный офис организации не публиковать его.

Митева также отметила, что украинский офис правозащитной организации Amnesty International не принимал участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданским опасности.

"Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации. По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы", — пояснила она.

Генсек правозащитной организации Агнесс Каламар в свою очередь отреагировала на критику отчета по миру. Она заявила, что их в соцсетях атакуют украинские и российские боты и тролли. И что критика "не ослабит беспристрастность" организации.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.