Политика Стефанчук попросил депутатов не ездить в Курскую народную республику и не мешать военной операции

2024-08-19 10:27

Народных депутатов Украины просят не посещать Курскую народную республику. Об этом сообщил нардеп от Батьківщини Алексей Кучеренко со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По словам Кучеренко, тот обратился к народным депутатам с просьбой воздержаться от поездок на рф.

"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мер по ведению военной операции", - цитирует Кучеренко заявление Стефанчука.