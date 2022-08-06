ВОЙНА В Украине В Луганской области продпайками заманивают людей на "референдум" за присоединение к рф – Гайдай

2022-08-06 20:00

Оккупационная власть и коллаборанты вынуждают людей обменивать волю на еду и питьевую воду, отметил глава Луганской области.

Российские войска разрушили города и села в Луганской области. И теперь оккупанты заставляют людей без домов идти на псевдореферендум фактически за еду. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 6 августа.

По его словам, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.

"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", – отметил Гайдай.

По его данным, сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к "референдуму" о вхождении региона в состав РФ.

"Оккупационная власть и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый "референдум", вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", – рассказал Гайдай.

Ранее Служба безопасности Украины задокументировала, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий части Украины.

Также сообщалось, что РФ не будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.