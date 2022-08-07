ВОЙНА В Украине Кабмин конфискует около тысячи роССийских объектов в Украине

2022-08-07 13:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня, правительство утвердит указ Президента Владимира Зеленского о конфискации более 900 объектов, принадлежащих российской федерации, в том числе корпоративные права, имущество, земельные участки и финансовые активы.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канал.

«Сегодня правительство утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество, – рассказал он. – Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав , земельных участков и финансовых активов», — сказал глава Кабмина.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что все российское имущество, которое подлежит конфискации, разделено на три категории: