ВОЙНА В Украине Северная Македония передала Украине звено ударных штурмовиков Су-25

2022-08-11 10:27

У Зеленского подтвердили, что Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25.

Этот штурмовик разработан ещё в СССР в 70-е годы.

Несмотря на свой возраст, он остается достаточно эффективной машиной, созданной исключительно для ударов по наземным целям.

С точки зрения живучести, Су-25 имеет бронированную кабину, которая защищает от обломков и пуль калибра до 12,7 мм, а его максимальная скорость – 984 км/ч.

Этот штурмовик предполагает высокую защищенность пилота, всех основных узлов и агрегатов, он простой в эксплуатации и имеет возможность размещения на не самых качественных аэродромах, включая грунтовые.