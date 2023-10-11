ВОЙНА В Украине На фронте уничтожены Су-25, система ПВО, 34 танка, 91 ББМ и еще 820 солдат роССии

2023-10-11 16:05

За минувшие сутки, 10 октября, защитники Украины уничтожили порядка 820 российских захватчиков, самолет-истребитель Су-25, систему противовоздушной обороны, 34 танка, 91 боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем и 20 единиц автомобильной техники.

Источник: утренние сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 11 октября

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 9 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили: