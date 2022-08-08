ВОЙНА В Украине Блинкен: война в Украине закончится за столом переговоров, но пока нужно отстаивать ее суверенитет

2022-08-08 20:00


США надеются, что войну в Украине в конце концов удастся закончить по дипломатическому пути. Однако сейчас необходимо защищать независимость страны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена во время турне по Африке.

"Мы, как и украинский президент, надеемся увидеть, что это решится дипломатически через некоторое время", сказал – Блинкен.

Сейчас же, по словам госсекретаря, следует отстаивать суверенитет и независимость Украины. "Как важны как для самих украинцев, так и для всего мира", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма. По мнению американского чиновника, принятие такого решения может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Кроме того, Блинкен считает, что РФ уже как будто находится под достаточным количеством санкций.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Иначе, заявила она, это сделает Конгресс.

Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине и убийство Россией "бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей".

 

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