ВОЙНА В Украине В роССийском оружии нашли 450 подсанкционных западных компонентов, - Reuters

2022-08-08 21:00

 

По данным Reuters, в российском оружии, которое нашли в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства. Россия, вероятно, приобрела критически важные технологии у компаний из США, Европ и Азии до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Эксперты изучили захваченное на поле боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. При разборке было обнаружено, что оно состоит преимущественно из западных компонентов. Почти две третьих из них были произведены американскими компаниями Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты РФ закупила у компаний из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Отмечается, что усиление экспортных ограничений и контроля за их соблюдением может затруднить для России пополнение арсенала оружия, такого как крылатые ракеты.

Российская крылатая ракета 9М727 содержит в себе 31 иностранный компонент. Они были изготовлены американскими Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также немецкой Cypress Semiconductor. В то же время российская крылатая ракета Х-101, которую использовали для ударов по украинским городам, также имела 31 иностранный компонент с деталями, произведенными компаниями, включая Intel и принадлежащую AMD - Xilinx.

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