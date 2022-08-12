В Украине кардинально изменили правила покупки/продажи валюты в обменниках

Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам
Нововведения базируются на четырех основных китах:
— Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят любые цены и контролирует их только ситуация на рынке
— Запретят рекламу. Задача – сделать так, чтобы украинцы упоминали об обменниках только в тот момент, когда им действительно нужно купить доллары
— Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, несмотря на размер их прибыли
— Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта.
Также Нацбанк предлагает обязать ежемесячно обменники вносить фиксированный платеж. Его размер еще не обсуждается.