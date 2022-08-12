ВОЙНА В Украине В Украине кардинально изменили правила покупки/продажи валюты в обменниках

2022-08-12 11:35

Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам

Нововведения базируются на четырех основных китах:

— Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят любые цены и контролирует их только ситуация на рынке

— Запретят рекламу. Задача – сделать так, чтобы украинцы упоминали об обменниках только в тот момент, когда им действительно нужно купить доллары

— Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, несмотря на размер их прибыли

— Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта.

Также Нацбанк предлагает обязать ежемесячно обменники вносить фиксированный платеж. Его размер еще не обсуждается.