ВОЙНА В Украине Карта войны в Украине на 10 августа: где ведутся бои

2022-08-10 18:30

Опубликована свежая карта войны в Украине на 10 августа. Оккупанты продолжают вести штурмовые действия на Донбассе, при этом ВСУ успешно отражают атаки врага.

Данные Deepstatemap

Как заметно из обновленных данных, украинским бойцам удалось вытеснить российских оккупантов обратно к трассе возле Красногоровки. В Генштабе также подтверждают, что враг вел наступательные бои возле Красногоровки, Авдеевки и Песков, но безрезультатно.

Как заметно из обновленных данных, украинским бойцам удалось вытеснить российских оккупантов обратно к трассе возле Красногоровки. В Генштабе также подтверждают, что враг вел наступательные бои возле Красногоровки, Авдеевки и Песков, но безрезультатно.

Тем временем на бахмутском направлении противник пытался вести штурм на направлениях Новолуганское - Спорное, Владимировка - Яковлевка, Стряповка - Соледар. Впрочем, успеха не имел, отошел.

Кроме того, россияне намерены возобновить наступление на направлении Донецк - Пески, боевые действия продолжаются.

Вместе с тем противник пытался вести наступление в направлениях Минеральное - Авдеевка и Спартак - Авдеевка, но врагу не удалось осуществить задуманное, он с потерями отошел.

Тем временем на харьковском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлении Ветеринарное - Уды - безрезультатно. Продолжаются бои на направлении Байрак - Гусаровка.

На Южнобугском направлении враг бил из танков, и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригорьевка, Андреевки и Ольгине.