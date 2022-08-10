ВОЙНА В Украине В Белом доме ответили, считают ли Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США

2022-08-10 20:00

Вашингтон поддерживает усилия Киева по защите суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы поддерживаем усилия Украины, как вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.

Напомним, в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины.