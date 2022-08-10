ВОЙНА В Украине Стали известны реальные цифры по потерям оккупантов в живой силе и технике

2022-08-10 13:35

За минувшие сутки погибли 160 рашистов, которые с оружием в руках пришли убивать граждан Украины. Кроме того, уничтожены девять вражеских самолетов, пять танков и девять БПЛА.

С 24 февраля по 10 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 42 800 (+160 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

 Уничтожены:

  • 1832 (+5) танка
  • 4076 (+10) боевых бронированных машин
  • 971 (+7) артиллерийская система
  • 261 (+0) реактивная система залпового огня
  • 133 (+0) средства ПВО
  • 232 (+9) самолета
  • 193 (+0) вертолета
  • 766 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 185 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3005 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 89 (+2) единиц специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее в ОП уточнили, что ежедневные потери ВСУ на данный момент составляют 30-50 человек, что примерно в три-четыре раза меньше, чем в начале лета.

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