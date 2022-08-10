За минувшие сутки погибли 160 рашистов, которые с оружием в руках пришли убивать граждан Украины. Кроме того, уничтожены девять вражеских самолетов, пять танков и девять БПЛА.
С 24 февраля по 10 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 42 800 (+160 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее в ОП уточнили, что ежедневные потери ВСУ на данный момент составляют 30-50 человек, что примерно в три-четыре раза меньше, чем в начале лета.