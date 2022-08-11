ВОЙНА В Украине Вспышка на Солнце запустила к Земле потоки заряженных частиц и спровоцировала магнитную бурю

2022-08-11 11:34

Огромное пятно, которое появилось на Солнце спровоцировало мощную вспышку и корональные выбросы массы. Потоки заряженных частиц приблизились к нашей планете и вызывали геомагнитную бурю, пишет ScienceAlert.

Они врезались в магнитосферу Земли на скорости примерно 600 км/с, что привело к появлению ярких полярных сияний в Канаде и США.

По состоянию на данное время эти потоки солнечных частиц все еще прибывают на Землю, но уже со скоростью 550 км/с.

По словам ученых, на Земле началась геомагнитная буря класса G2, которая считается умеренной и не окажет сильного влияния на работу спутников и систем связи на планете. Всего геомагнитные бури, в зависимости от своей разрушительной силы имеют 5 классов.

В то же время, эксперты пока не классифицировали вспышку на Солнце, которая вызвала геомагнитную бурю, но точно известно, что она была, в отличие от прогнозов, достаточно слабой.

Ученые считают, что геомагнитная буря будет продолжаться до конца недели, однако от Солнца в это время также можно ожидать новых вспышек, которые могут быть значительно сильнее.

Кроме того, ученые предупреждают, что практически постоянные геомагнитные бури разной силы станут спутниками нашей жизни в течение ближайших двух лет. Солнце постепенно усиливает свою активность, потому что приближается солнечный максимум - период в 11-летнем солнечном цикле, когда на нем происходит очень много сильных извержений. Согласно прогнозам NASA, этот момент настанет уже в конце 2024 года.