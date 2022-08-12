ВОЙНА В Украине К Земле сегодня приблизится опасный астероид - его скорость в 30 раз превышает скорость света

2022-08-12 16:30

В NASA заявили, что в пятницу, 12 августа, к Земле приблизится потенциально опасный огромный астероид, который летит со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз. Об этом сообщает Live Science.

Скорость звука в воздухе на Земле составляет примерно 1200 км/час. Так потенциально опасный астероид, по данным космического агентства, летит к нашей планете со скоростью примерно 33 000 км/час.

Диаметр астероида под названием 2015 FF колеблется в диапазоне между 13 и 28 метрами. Это можно сравнить с размером взрослого синего кита. Ученые считают, что данный космический объект должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 4,3 млн км, то есть, довольно близко.

Отмечается, что все астероиды, которые находятся в пределах примерно 200 млн км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние в 7,8 млн км, то им присваивают статус потенциально опасных, так как они могут угрожать Земле.

В космосе может произойти любое непредвиденное событие, которое изменит орбиту подобного опасного астероида. На траекторию его полета может повлиять как притяжение Земли, так и столкновение с другими небесными телами.