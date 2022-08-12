ВОЙНА В Украине ВСУ не позволит оккупантам красть электроэнергию с Запорожской АЭС

2022-08-12 17:32

Украина не даст возможность рашистам красть электроэнергию с самой крупной в Европе атомной электростанции.

ВСУ могут перебить линии электропередач на Запорожской АЭС, если мордор начнет отключать ее от украинской энергосистемы - глава «Энергоатома»

Напомним, что ранее эрэфия начала реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Напомним, обстрелы станции войсками оркостана повлекли за собой серьезный риск её безопасного функционирования.На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. Также серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус и три датчика радиационного мониторинга.