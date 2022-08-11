Мир Шенгенская резня: Эстония официально закрыла свои границы для россиян

2022-08-11 18:30

Эстония закроет свои границы для граждан россии с выданными ею шенгескими визами. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

«Визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т.е. им будет запрещен въезд», — заявил министр, добавив, что есть исключения.

В частности, по сообщениям эстонских СМИ, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии и некоторые другие категории граждан.

При этом правительство Эстонии пересмотрело решение относительно студентов-россиян, у которых виды на жительство истекают раньше срока обучения (таких около 50 человек). Им продлят ВНЖ на год.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза предложили обсудить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам россии на встрече глав МИД ЕС, которая пройдет в конце августа. За то, чтобы россиянам перестали выдавать туристические визы на общеевропейском уровне, выступали Польша и Финляндия.

Такое решение Эстонии поприветствовали в Офисе президента Украины.

«Изоляция и возвращение россии в ссср — это цель цивилизованного Запада. Российская стратегия хамства и террора на государственном уровне должна остаться исключительно в границах россии и не распространяться на демократический мир», — заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Отметим, что, 11 августа, сейм Латвии принял решение о признании российской федерации – государством, поддерживающим терроризм. При этом иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что жителям страны, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию.