ВОЙНА В Украине До 13 тысяч белоруССких военных согласились воевать против Украины - ВСУ

2022-08-11 20:00

Основной мотив заключения контракта с РФ для них - финансовый, отмечают в Генштабе Вооруженны сил Украины.

Россия продолжает вовлекать Беларусь в войну против Украины: она подписала контракт с 13 тысячами белорусских военных. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в четверг, 11 августа.

Вдоль украинской границы также развернуто шесть белорусских батальонов, отметил он.

"По предварительным данным, до 13 000 действующих и бывших военных белорусских спецопераций подписали согласие на участие в войне против Украины. Идеологической составляющей у них нет - только финансовый интерес", - рассказал военный.

По его словам, страна-агрессор приглашает на белорусские полигоны также иностранцев. В частности, 3 августа на аэродром Мочулище в Минской области прибыли первые иностранные команды из представителей РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Таджикистана, Лаоса, Сирии, Мали.

"Это проводится для создания картинки так называемого международного сотрудничества", - отметил Громов.

Армейские международные игры-2022 пройдут 13 по 21 августа. В них предусмотрено участие представителей из 37 стран.

"Зададим вопрос: почему эти игры не проводить на распиаренном полигоне Алабино? Почему эти игры проводят непосредственно накануне Дня Независимости Украины? По некоторым оценкам, не исключено проведение диверсий с умышленными жертвами иностранцев для обвинения ВСУ", - подытожил генерал.

Напомним, в Гомельской области Беларуси на военном аэродроме Зябровка этой ночью произошло возгорание техники.