ВОЙНА В Украине Отход перекрыт! ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области

2022-08-13 09:00

Вооруженные силы Украины сегодня попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

Об этом сообщает в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику", - отметил он.

По его словам, оккупанты будут пытаться ремонтировать мосты и искать альтернативу в переправах, но это займет много времени. Кроме того, противник боится и готовится к контрнаступлению украинских войск - в Херсоне наставили деревянных противотанковых "ежей".

"Усилили давление на горожан - ночью проводили обыски и задерживали людей. Через обстрелы населенных пунктов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В области продолжаются пожары", - добавил Хлань.