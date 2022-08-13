ВОЙНА В Украине Новая волна: Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию

2022-08-13 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте два законопроекта: о продлении военного положения и общей мобилизации.

Законопроекты №7664 и №7665 есть на сайте Верховной Рады.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток с 23 августа (до 21 ноября). Народные депутаты должны рассмотреть их в ближайшее время.

В настоящее время военное положение и мобилизация действуют до 23 августа.

Военное положение и мобилизацию в Украине объявили с 24 февраля, и после этого уже несколько раз продлевали.

На период действия военного положения действуют следующие запреты и ограничения на: передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час); право на труд и предпринимательскую деятельность; право на тайну переписки и телефонных разговоров; право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий; проведение выборов и референдумов, и другие.