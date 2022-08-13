ВОЙНА В Украине Война в Украине затянется, – глава военной разведки Британии

2022-08-13 19:00


Ни Россия, ни Украина в этом году, вероятно, не прибегнут к решительным действиям на фронте. Начатая 24 февраля страной-агрессором война затянется.

Так считает глава военной разведки Великобритании Джеймс Хокенхалл. В интервью BBC он высказал предположение, что Киев или Кремль вряд ли добьются значительных военных успехов.

"Мы должны с осторожностью относиться к бинарному мышлению – люди выигрывают или проигрывают – или думать, что это патовая ситуация", – пояснил британский генерал.

По его словам, Россия явно пытается создать дополнительные силы после значительных потерь в первые месяцы войны. Она также вынуждена передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где они испытывают значительное давление со стороны Вооруженных сил Украины в Херсоне и его окрестностях.

Хокенхалл считает, что это давление оккупантов не перерастет во что-то гораздо более мощное в ближайшие месяцы. Он говорит, что понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. Но пока не верит в то, что "россиян удастся выбросить с этого направления".

 "В этом году ни одна из сторон не предпримет решительных действий. Их ожидает длительный конфликт", – предположил глава британской разведки.

Он не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию против Украины, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят "очень, очень внимательно".

Хокенхалл считает маловероятным, что Россия решится на ядерный удар в ближайшее время, "но вероятность может измениться, если изменится динамика на поле боя".

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