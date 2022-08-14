ВОЙНА В Украине Военное руководство оккупантов покидает правый берег Днепра, - Ким

2022-08-14 11:30

Оккупанты понемногу выезжают с правого берега Днепра, в том числе их руководство.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, есть информация, что весь руководящий состав российских войск перемещается за Днепр, то есть на левый берег реки.

"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Ким.

Ранее глава ОВА снял видео вместе с генералом Марченко и заявил, что в городе продолжается работа, а о последствиях будет поставлено в известность после достижения результатов.

"Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается, то сказать не могу и не надо, потому что это вредно. И в принципе в информационном поле, я при Дмитрии Александровиче скажу, что комментариев не будет в ближайшее время, до определенных результатов. Затем выйдем на связь", - сказал Виталий Ким.