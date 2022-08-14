ВОЙНА В Украине С новым вооружением Украина незаметно меняет свою военную стратегию - NYT

2022-08-14 18:00

 

Украина благодаря новому вооружению меняет свою военную стратегию: она бьет по ключевым позициям россиян с помощью комбинации «дальнобойное оружие и местные партизаны». Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times.

Детали

Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают Россию, замедляя ее продвижение на восток и создавая новые уязвимые места на юге, нарушая критические линии поставки и все чаще нанося удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала Москвы.

Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по численности личного состава, вооружения и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны быть новаторскими и гибкими.

Идея, по словам украинского командования, состоит в том, чтобы сделать условия столь неприемлемыми, чтобы Россия самостоятельно отступила за Днепр перед ожидаемой украинской контратакой.

Украинский путь, и это становится все более очевидным, заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте.

Напомним

Уже 2,4 тысячи украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании.

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