ВОЙНА В Украине Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

2022-08-15 21:30

 

Словакия передаст Украине несколько истребителей советского производства МиГ-29. Об этом сообщил телеканал RTVS со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надь.

За предоставление Украине советского вооружения Словакия ожидает получения современной боевой техники НАТО или выплат от ЕС.

Министр не уточнил, когда Словакия планирует направить истребители ВСУ. В арсенале словацких вооруженных сил сейчас 11 или 12 МиГ-29.

Еще в марте ряд восточноевропейских стран анонсировали предоставление Украине более 70 истребителей МиГ-29. В июне Германия сообщила о намерении поставить ВСУ запчасти для советских военных самолетов.

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