ВОЙНА В Украине В Украине воюет шесть основных роССийских группировок, - ISW

2022-08-15 19:30

 

Институт изучения войны выделяет шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил - ЧВК и "ЛДНР". При этом подчеркивается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

  1. Северо-восток Харьковской области: "как минимум частично" войска Западного военного округа. Войск для крупного наступления здесь недостаточно.
  2. Линия Изюм-Славянск: преимущественно "добровольческие" батальоны (сколоченные уже после начала полномасштабного вторжения), а также некоторые части Восточного военного округа. Поскольку "добровольческие" батальоны слабо обучены и в основном не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно, делает вывод ISW.
  3. Участок Северск-Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные некоторыми частями самопровозглашенных "республик". Командующим этим объединением ISW называет командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. На этом участке объявленная российским командованием "оперативная пауза" закончилась, войска возобновили попытки наступления.
  4. Бахмут: "ЧВК Вагнера", также отдельные части Западного военного округа и "ЛНР". Бойцы "Вагнера" участвовали в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности во взятии Углегорской ТЭС. Штаб "Вагнера" размещается, как сообщают, в Попасной в 40 км к северо-востоку от Бахмута, именно этот объект подвергся обстрелу из HIMARS в воскресенье, как сообщали СМИ с обеих сторон.
  5. Авдеевка-Донецк: части "ДНР"
  6. Юг: здесь самая неоднородная группировка. Основу российских войск в Запорожской и Херсонской областях изначально составляли части Южного и военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Сама эта неоднородность может представлять дополнительную сложность для российского командования.
subscriber subscriber

Еще по теме

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

2022-08-15 21:30

Украинские воины уничтожили две базы и один склад боеприпасов роССийских оккупантов, - Братчук

2022-08-15 20:00

ISW назвал приоритетные направления для роССиян в войне против Украины

2022-08-15 16:00

видео Земля вздрогнет! ВСУ получили первые гаубицы Zuzana 2 - на что способна такая техника

2022-08-15 12:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам в оккупации рассказали, как им получить пенсии

2022-08-15 22:00

Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

2022-08-15 21:30

Украинцам разъяснили, кто может не оплачивать счета за коммуналку

2022-08-15 21:00

Следующие две недели будут решающими для Херсонщины, - депутат

2022-08-15 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам в оккупации рассказали, как им получить пенсии 2022-08-15 22:00
Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 2022-08-15 21:30
Украинцам разъяснили, кто может не оплачивать счета за коммуналку 2022-08-15 21:00
Следующие две недели будут решающими для Херсонщины, - депутат 2022-08-15 20:30