ВОЙНА В Украине Украинцев предупредили об очередном подорожании продуктов: чем стоит запастись

2022-08-15 18:30

Аналитик "Центра биржевых технологий” (ЦБТ) Максим Орыщак посоветовал украинцам запасаться продуктами, чтобы пережить зиму.

Об этом пишет ubr.ua.

Так, по словам эксперта, для того, чтобы пережить осень и зиму, украинцам необходимо запасаться продуктами уже сейчас, так как неизвестно, будут ли они потом по карману.

"В первую очередь украинцам стоит опасаться динамики цен на базовые продукты питания. Поэтому стоит формировать запасы еды уже сейчас. Насколько возможно подстраховать себя с точки зрения способности прокормиться осенью и зимой – настолько это стоит сделать", – отметил он.

При этом Орыщак спрогнозировал, что уже к осени подорожание продуктов составит в среднем не менее 10%, причем дорожать будут все основные продуктовые группы.

"Мясо, например, будет дорожать в силу роста цен на корм для животных. Молочная продукция увеличится в цене по сезонному фактору. Так же произойдет и с фруктами, и овощами. Оценивать каждую позицию смысла нет, так как в среднем рост составит не менее 10%", – выразил мнение эксперт.

Кроме того, Орыщак подчеркнул, что пришла пора готовиться к зиме, анализируя свое меню и запросы, чтобы не переходить потом на обедненный рацион.

"Каждому украинцу, понимая свой продуктовый набор, стоит начать формировать меню и график питания, чтобы понимать средний расход продуктов и покупать нескоропортящиеся товары. Спрос может упасть на любую продукцию, по мере ее удорожания. И люди будут переходить на более дешевые каши, на овощи с дисконтом и закрутки", – добавил аналитик.