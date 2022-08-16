ВОЙНА В Украине Оккупанты начали срочно вывозить свои семьи из временно оккупированного Мелитополя

2022-08-16 14:32

Из временно оккупированного Мелитополя военные рашисты начали вывозить свои семьи. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим это четко", - отметил Федоров.

При этом мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "начальство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также "массовые фильтрации" прямо на улице.