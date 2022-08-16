ВОЙНА В Украине Единоразовая денежная помощь в 12 тысяч гривен: кто и как может получить

2022-08-16 21:00

В Украине единовременная адресная денежная помощь некоторым специалистам предусматривает выплату в пятикратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленном на 1 января текущего года.

Учитывая, что по состоянию на 1 января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2481 грн, размер единовременной денежной помощи составит 12405 грн.

Одноразовую адресную денежную помощь получат выпускники ЗВО, заключившие договор о работе в должности педработников. Основанием является соответствующее постановление КМУ О предоставлении одноразовой адресной денежной помощи некоторым категориям выпускников высших учебных заведений.

В частности, помощь получат выпускники заведений высшего образования, которые получили:

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/педагогика;

степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

Условием получения помощи является заключение договора о работе на должностях педагогических работников в общей средней и профессиональной учреждениях (профессионально-технического) образования. Договор должен быть заключен на срок не менее трех лет.

Для получения денежной помощи необходимо подать заявление на ее предоставление в высшее образование, где выпускник получил диплом. К заявлению подается пакет документов, а именно:

копия трудовой книжки (при наличии);

копия договора о работе в должности педагогического работника в учреждении общей средней или профессиональной (профессионально-технического) образования.

Заявление необходимо подать не позднее 10 октября. В свою очередь администрация вузов передает такие заявления в департаменты образования и науки областных госадминистраций или Киевской городской госадминистрации до 15 октября.

В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что выплата помощи выпускникам, завершившим обучение в ноябре-декабре, осуществляется на общих основаниях до конца года, наступающего после года, в котором было завершено обучение.

В случае подачи заявления на получение пособия до 10 октября средства будут выплачиваться до конца текущего года.

В Минобразования пояснили, что при смене места работы выпускника, но продолжение пребывания его в должности педработника в общей средней или профессиональной заведении (профессионально-технического) образования получатель пособия в течение 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений заключает договор по новому месту работы в соответствии с требованиями, определенными законодательством.